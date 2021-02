La Sampdoria sul cammino viola. Dolci ricordi per capitan Pezzella

Non è certo la miglior stagione per il capitano della Fiorentina German Pezzella da quando è arrivato a Firenze. Dopo stagioni importanti in coppia con più compagni, quest’anno il difensore argentino fatica a ritrovare il migliore smalto. Domenica però a Genova troverà davanti a sé la Sampdoria, una squadra a cui, più volte in passato, è riuscito a segnare. E’ la grande occasione quella che si legge questa mattina sulle pagine de Il Corriere dello Sport Stadio, l’occasione di riscatto del capitano dopo una stagione iniziata male tra guai e problemi fisici e prestazioni un pò troppo altalenanti. Entusiasmo e voglia di riscatto a parte, dovrà anche e soprattutto badare alla propria linea di retroguardia. La Sampdoria non disporrà certamente di un giocatore fisico come Lukaku ma dispone di un certo Fabio Quagliarella, che a Firenze viene ricordato per i suoi dodici gol segnati in carriera contro la Fiorentina.