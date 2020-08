La Samp sogna il ritorno di Eder. Ostacolo ingaggio

La Sampdoria sogna il ritorno di Eder. Dopo l’interesse della Fiorentina, l’italo-brasiliano può tornare nella squadra dove si è affermato anche se c’è l’ostacolo ingaggio. Come scrive La Gazzetta dello Sport infatti, i 5,2 milioni che percepisce in Cina sono troppe per le casse blucerchiate, soprattutto tenendo conto della carta d’identità (34 anni a novembre). Per tornare sotto la Lanterna, Eder dovrà accettare una consistente decurtazione dell’ingaggio.

