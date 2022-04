La Salernitana ci crede, l’Arechi si riempie e va verso il record di presenze

La vittoria di Udine ha risvegliato l'ambiente Salernitana. E l'Arechi sarà pieno come non mai quest'anno

La Salernitana ci crede, la vittoria di Udine ha risvegliato una città e una tifoseria intera che adesso spera nella salvezza come mai prima d'ora. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina troverà un Arechi bollente, che va verso il record di presenze stagionali. Ad oggi sono quasi diciottomila le presenze sicure per domenica, ma sicuramente si andrà oltre quota 19.500 raggiunta nella gara contro la Juventus di qualche mese fa e potrebbe essere battuto il record degli ultimi anni di oltre 22.000. Inoltre saranno distribuiti coriandoli per colorare lo stadio all'ingresso delle due squadre sul terreno di gioco. Per la Fiorentina Nicola perde Radovanovic ma ritrova Djuric, Mazzocchi e Mousset e potrà contare sull'ex Ribery, che sente questa gara in modo particolare: per i viola la trasferta di Salerno sarà tutt'altro che una passeggiata.