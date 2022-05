La Roma non sfrutta i difetti della Fiorentina, che infiamma la lotta europea

Mourinho non ha mancato, tra le polemiche, di ammettere che il risultato è stato giusto

Quattro formazioni in lizza per i tre posti dell’Europa minore, ossia quelli sotto alla Champions. Tutto può cambiare in un attimo, La Gazzetta dello Sport ammette che fare calcoli è proibitivo. La vittoria della Fiorentina è probabilmente nata dalle fatiche dei giallorossi in Conference League, dato che gli uomini di Mourinho sono apparsi sfiancati sin dall'inizio del match, ma ancora una volta si è visto tutto l'ottimo lavoro svolto da Vincenzo Italiano, la cui squadra attacca con tanti uomini, allarga il campo e poi colpisce al centro. I punti deboli di questo gioco, scarsa concretezza e spazi aperti per i contropiedi, non sono stati sfruttati dalla Roma.