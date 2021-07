La Roma cerca un sostituto per Spinazzola. Nel casting anche Biraghi

La Roma è a caccia di un terzino di sinistra per sostituire Spinazzola infortunato. Nel casting c'è anche il viola Biraghi

La Roma è a caccia di un innesto di qualità per la fascia sinistra. I giallorossi devono infatti sostituire Spinazzola dopo il brutto infortunio in Nazionale. Secondo il Corriere Dello Sport, Tiago Pinto ha aperto un casting piuttosto ampio di nomi, guardando anche in casa Fiorentina. Se i profili più in auge sono Hinteregger e Bensebaini, restano in lizza anche Dijks del Bologna, Emerson Palmieri e l'ex viola Alonso del Chelsea. Fra i giocatori monitorati, però, ci sarebbe anche Cristiano Biraghi della Fiorentina.