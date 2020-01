La rivincita di Benassi: di nuovo protagonista dopo l’epurazione

In casa Fiorentina il protagonista di queste ultime ore non può che essere Marco Benassi, autore di un super gol contro il Bologna. Su di lui scrive La Nazione:

Si è ripreso il suo mondo: da quasi epurato, pur iniziando la stagione con lo scettro di ultimo capocannoniere viola (7 reti in campionato, una in più di Muriel, Simeone e Chiesa, che la passata stagione l’hanno chiusa, tutti, rispettivamente a 6 reti ciascuno), a uomo della mezza provvidenza. Voleva dare un segnale Marco Benassi e non ha fallito. Ha trovato il tempo giusto, ritrovando un gol che in Serie A mancava da quasi un anno, ovvero 22 giornate di fila (27 gennaio 2019, a Verona col Chievo), dopo la doppietta in Coppa Italia con cui ha regalato, col Cittadella a dicembre, ai viola il passaggio agli ottavi che si giocheranno la prossima settimana al Franchi contro l’Atalanta. Benassi si è inventato la seconda rete da fuori area della sua squadra (delle 21 realizzate, più un’autorete a favore) ed ora è pronto a riprendersi tutto, palcoscenico e attenzione. Beppe Iachini ha azzerato ogni gerarchia: ha messo tutti ai blocchi di partenza, pronto a misurarne fame e obiettivi. E Benassi non lo ha tradito.