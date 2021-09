La rivincita dei tifosi: che organizzazione senza gli ultras

I tifosi hanno vinto la loro personale sfida con cori mai sopra le righe e un supporto costante alla squadra

La Nazione elogia il tifo fiorentino presente ieri allo stadio Franchi, ma anche sabato scorso al Ferraris. Cori ironici, non offensivi e una discreta organizzazione pur senza la guida degli ultras, che come ormai noto si sono tirati fuori secondo la logica del "o tutti o nessuno". Al 21' si è sentito un boato che ha anticipato di due minuti quello per il gol di Sottil. La crescita della Fiorentina sul campo, insomma, è seguita anche dalla crescita dei tifosi, in un contesto, quello del calcio italiano, nel quale la fa ancora da padrona l'ignoranza.