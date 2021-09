La rinascita viola: ecco quando il lavoro ripaga

Finalmente possiamo dirlo, la Fiorentina è rinata. Il lavoro della dirigenza e dell'allenatore sta portando i suoi frutti

Prendiamo tutte le precauzioni del caso ma finalmente possiamo dirlo, questa Fiorentina è rinata. Le prime tre gare di questo campionato hanno riportato alla luce gioco, bellezza e divertimento. Cose che ha Firenze non si vedevano ormai da tempo.

Come riportato da Repubblica, la rinascita viola è frutto del lavoro messo in atto prima da questa società e poi da Italiano. Partendo dall'addio burrascoso di Gattuso, passando per un mercato mirato ed intelligente che ha visto l'arrivo di giocatori importanti e una gestione della rosa quasi ottimale. Mancherebbe la ciliegina sulla torta, il rinnovo di Vlahovic, che sembrerebbe arrivare a breve. Della serie il lavoro paga e finalmente la Fiorentina ne può raccogliere i frutti.