Su La Nazione si torna sulla paura di Franck Ribery e della sua famiglia dopo il furto subito nella casa di Bagno a Ripoli. Secondo il quotidiano, metabolizzato lo spavento, l’asso francese della Fiorentina riparlerà con la moglie (rimasta a Monaco di Baviera, ancora molto scossa) per valutare se cambiare casa o no: FR7 intende trasferirsi in una zona del centro storico di Firenze. In ogni caso, ciò che più conta, è che il rapporto con Firenze sia tornato idilliaco.