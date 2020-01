La ricetta di Iachini: col lavoro ha fatto rinascere i viola

Gli elogi de La Repubblica verso l’operato di Beppe Iachini, che in poco più di due settimane è riuscito a riportare entusiasmo all’ambiente facendo uscire i viola da un tunnel che sembrava senza fine. Il Mister ha portato a termine l’impresa più difficile; ribaldare i pregiudizi di una piazza da sempre molto esigente e in punta di piedi, col lavoro, da sempre marchio di fabbrica dell’allenatore marchigiano, ridare certezze alla squadra riuscendo a tirarne fuori il carattere fino ad adesso mai mostrato. La vittoria con l’Atalanta è l’emblema del lavoro di Beppe, tanta corsa e pressing uniti ad una mentalità vincente ritrovata, che in dieci uomini ti porta ad aggredire un avversario sulla carta con maggiore qualità e portare a casa una piccola impresa.