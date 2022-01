La regola dell’ex: un pistolero per l’Europa e per un futuro più roseo

Domani Piatek incontrerà la su ex squadra. Non c'è tempo da perdere, il polacco dovrà prendersi la futura maglia da titolare a suon di gol

Domani, alle 20.45, il Genoa arriverà a Firenze per sfidare la Fiorentina di Italiano . I viola, dopo l'ottima vittoria di Napoli, devono subito tornare a fare punti in campionato per tornare a riprendere la corsa verso l'Europa. Oltre all'importanza dei 3 punti, domani non sarà una gara come le altre per qualcuno. Infatti, Krzysztof Piatek incontra la sua ex squadra con cui stupì tutt'Italia.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il pistolero polacco ha dimostrato tutte le sue capacità in rossoblù: 13 gol in solo 19 gare prima di essere ceduto al Milan. Insomma, un bottino non male. Il legame con la squadra è ancora forte, tanto che prima di scegliere Firenze, Genova sembrava essere la sua metà preferita. Adesso però, Piatek dovrà scrivere la sua storia in viola. Il primo gol è arrivato e domani, con un suo ingresso, che molto probabilmente sarà a gara incorso, dovrà subito iniziare a far vedere di cosa è capace. Sappiamo tutti che davanti a lui si trova un bomber come Vlahovic e che quel posto da titolare non lo lascerà fino alla fine della stagione, ma Piatek, con i minuti che gli verranno concessi, dovrà convincere Italiano per prendersi la maglia da titolare che verrà. L'addio di Vlahovic sarà doloroso, chissà se il pistolero potrà renderlo meno amaro del previsto.