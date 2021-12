La provocazione di Ferrara: “Ristic, 10 milioni se ci vendi anche Kokorin”

Nel "pacchetto" Vlahovic... anche Kokorin: così Ristic può intascarsi i 10 milioni di commissioni richieste alla Fiorentina

Su La Nazione troviamo la provocazione semiseria di Benedetto Ferrara: Ristic esige 10 milioni di commissioni per il trasferimento di Vlahovic? Ok, a patto che riesce a vendere pure Kokorin. Per il russo "un corso di tre anni in uno alla scuola calcio Cepu non è servito molto. Mettici l’ansia da prestazione, uno sport di movimento, l’emozione di giocare sotto le scale elicoidali, fatto sta che anche un emissario del Lebowski in tribuna è rimasto perplesso". Intanto - per il serbo - "la Juve mette sul piatto un pagamento in cinque anni a 129 euro al mese con maxi rata finale da decidere in accordo con la Guardia di finanza".