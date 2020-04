La proposta di Galliani: campionato che segue l’anno solare per due stagioni

Adriano Galliani, ex dirigente del Milan adesso al Monza, ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport, schierandosi tra coloro che vorrebbero una ripresa di pari passo con l’anno solare, come già avviene in Sudamerica: “Poi magari si tornerà all’antico, ma io sono certo che dopo un paio d’anni ci convinceremo che è una buona soluzione”. Galliani sostiene che sarebbe bello veder giocare il campionato d’estate, invece che nelle fredde serate di gennaio al Nord. “Bisogna giocare, altrimenti il calcio esplode. Ma bisogna farlo in sicurezza, non capisco tutta questa fretta di riprendere entro settembre quando ancora magari ci saranno dei problemi.”