La probabile formazione: zero dubbi per Italiano. Sciolto l’ultimo ballottaggio

Ecco come la Fiorentina dovrebbe giocare contro il Torino

Finalmente si torna a giocare. Questa sera la Fiorentina scenderà in campo all'Olimpico Grande Torino per ricominciare la cavalcata verso l'Europa. E per quanto riguarda l'undici viola scelto da Vincenzo Italiano i quotidiani in edicola oggi concordano su ogni virgola. In porta, nonostante il recupero di Dragowski, ci sarà ancora Terracciano. Nella linea a quattro difensiva si rivedono Biraghi e Odriozola sugli esterni, con Quarta e Milenkovic a completare il reparto. In mezzo tutti i giornali puntano su Duncan (che vince il ballottaggio con Castrovilli), insieme agli intoccabili Torreira e Bonaventura. Infine, davanti, saranno Callejon e Nico Gonzalez le ali che fiancheggeranno Vlahovic. Panchina, quindi per il nuovo acquisto Ikonè, arma da usare a gara in corso.