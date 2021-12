La probabile formazione: zero dubbi, Italiano con l’undici di gala

Tanti ritorni dal 1' dopo le rotazioni in Coppa Italia

I quotidiani in edicola oggi concordano su ogni virgola: la Fiorentina giocherà con Terracciano in porta, Odriozola e Biraghi da terzini, Milenkovic e Quarta da centrali. Duncan (ex di turno) e Bonaventura le mezzali ai lati di Torreira, Gonzalez e Callejon le ali che fiancheggeranno Vlahovic. Non c'è ballottaggio che tenga, tutta la carta stampata punta su questi undici per la grande sfida al Sassuolo in programma alle 12:30.