La probabile formazione: zero dubbi in difesa e attacco, Duncan insidia Castro

Le ultime indicazioni dai giornali di stamani

I quotidiani di oggi sono concordi per dieci undicesimi della formazione che alle 18 sfiderà la Juventus all'Allianz Stadium: dovrebbero giocare davanti a Terracciano i "titolari", con l'aggiunta di Odriozola che sembra aver superato Venuti dopo tre panchine di fila. In avanti tridente con Vlahovic fiancheggiato da Saponara e Callejon, non si toccano Bonaventura e Torreira a centrocampo. L'unico ballottaggio è fra Castrovilli (schierato da GdS e Repubblica) e Duncan (CdS, CorFio e Nazione). Quest'ultimo è da considerare in leggero vantaggio.