La probabile formazione: un solo ballottaggio e ipotesi 4-4-2. I dubbi

Pochissime volte in stagione c’era stata incertezza, fra i quotidiani, riguardo il modulo della Fiorentina: il 3-5-2 che siamo abituati a vedere è confermato anche per la gara col Milan da Repubblica, Corriere Fiorentino e Corriere dello Sport, ma Nazione e Gazzetta dello Sport propongono il 4-4-2 visto a Benevento. In base alla disposizione tattica, cambiano gli uomini: con la difesa a 4 Quarta e Caceres terzini, Venuti in panchina ed Eysseric in campo, a destra. Con la difesa a tre il francese resta fuori e Venuti guadagna la fascia sinistra, con Bonaventura e Castrovilli da mezzali ai lati di Pulgar. In attacco confermatissimi, a prescindere dal modulo, Ribery e Vlahovic. Panchina per Amrabat e Biraghi.

La probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti (Eysseric); Ribery, Vlahovic.