La probabile formazione: tutti d’accordo, poca scelta in mezzo e Saponara a sx

Le ultime indicazioni da parte dei quotidiani in edicola

I quotidiani in edicola oggi convergono tutti sullo stesso undici in vista della gara tra Juventus e Fiorentina: davanti a Terracciano spazio a Venuti (Odriozola ancora non al meglio), Milenkovic, Igor e Biraghi, in mediana Torreira con i mancini Maleh e Duncan, vista l'indisponibilità di Castrovilli e le non perfette condizioni di Bonaventura. Amrabat arma a gara in corso, così come Ikoné che sembra aver perso il ballottaggio con Saponara per completare il tridente con Gonzalez e Cabral.