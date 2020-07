La probabile formazione: tornano Cutrone e Duncan, Ribery suona la nona

Pochi dubbi per i quotidiani, anche se, come abbiamo visto in precedenza, giocare ogni tre giorni rende difficili le previsioni, che non tengono conto degli acciacchi e del turnover, specie in una squadra ormai salva. Al netto di tutto ciò, la carta stampata vede per stasera una Fiorentina con Terracciano in porta e il terzetto titolare composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres; Chiesa prosegue sulla corsia di destra, mentre dall’altra parte è pronto l’ex di turno Dalbert, insidiato da Lirola. Duncan rileva Ghezzal (ma occhio al ballottaggio) accanto a Pulgar e Castrovilli; in attacco, ecco ancora Ribery e Cutrone, che vive la sfida di stasera come un derby.

La probabile formazione: Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres/Ceccherini; Chiesa, Duncan/Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Dalbert/Lirola; Ribery, Cutrone

