La probabile formazione: scelte obbligate, ma Italiano ha comunque due dubbi

Sottil in rampa di lancio, Odriozola ci prova

Non si scappa: dando per assodato il fallimento dell'esperimento Ikoné mezzala, i centrocampisti che vedremo a Salerno oggi saranno Amrabat, Duncan e Maleh. Milenkovic non recupera, c'è ancora Quarta con Igor in difesa davanti a Terracciano, Biraghi a sinistra e un ballottaggio a destra: Gazzetta, Corriere Fiorentino e Nazione schierano Venuti, CorSport e Repubblica hanno fiducia nel pieno recupero di Odriozola. In attacco, tenteranno di oltrepassare la difesa della Salernitana Cabral, Gonzalez e Sottil, in netto vantaggio su Ikoné che figura in campo solo sul Corriere dello Sport.