La probabile formazione: poche chance per Ribery… e per Kouamé. Ecco Quarta e Pulgar

La notizia delle non perfette condizioni di Ribery, ieri sera, ha causato un po’ di incertezza in merito a quale possa essere il partner d’attacco di Dusan Vlahovic stasera. I quotidiani danno quasi tutti in vantaggio Eysseric, anche se La Repubblica punta decisa su Kouamé per la doppia punta. Per il resto, pochi dubbi, anche per via delle squalifiche di Milenkovic e Castrovilli.

Davanti a Dragowski spazio a Quarta, Pezzella e Igor, con Caceres e Biraghi sulle fasce. In mezzo agirà Pulgar supportato da Amrabat e Bonaventura, davanti – appunto – Eysseric (o Kouamé) a supporto di Vlahovic.

La probabile formazione: Dragowski; Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Eysseric/Kouamé, Vlahovic.

Ecco la lista dei convocati: ci sono i tre nuovi e tre Primavera