La probabile formazione: non mancano i dubbi, doppia coppia a destra

Le riflessioni di Italiano, chiamato alla conferma dopo l'exploit contro il Milan

I quotidiani di oggi si dividono sui titolari della fascia destra per quanto riguarda la formazione della Fiorentina: le coppie Venuti-Sottil e Odriozola-Callejon, ben bilanciate e fino ad ora distinte da Italiano, se la giocano per la sfida di oggi. Solo il Corriere Fiorentino schiera gli spagnoli, mentre gli altri puntano tutti sul tandem italiano. Quarta e Milenkovic in difesa, Bonaventura regolarmente da mezzala destra nonostante La Repubblica inserisca al suo posto Duncan, con Castrovilli dalla parte opposta. Altrimenti, il ballottaggio tra i due mancini è serrato. In attacco zero dubbi su Vlahovic e Saponara.