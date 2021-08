La probabile formazione: il dubbio è a centrocampo, in attesa dei nuovi

Il ballottaggio tra Maleh e Castrovilli si ripropone

Secondo i quotidiani in edicola oggi, Italiano ha pochi dubbi per la sfida contro il Torino: verrà semplicemente riproposta la formazione anti-Roma, con il ballottaggio tra Maleh (in vantaggio) e Castrovilli che si ripropone. La Repubblica dà Nastasic titolare, ma tutti gli altri confermano Igor al fianco di Milenkovic. Pulgar e Bonaventura completano il centrocampo, Biraghi e Venuti la linea difensiva davanti a Terracciano. Davanti agiranno Callejon e Gonzalez a supporto di Vlahovic.