La probabile formazione: fuori Vlahovic, rientrano Chiesa e Caceres

Tutti i quotidiani in edicola oggi sono concordi: Iachini opporrà al Napoli un 3-5-2 con il ritorno di Bartlomiej Dragowski tra i pali e di Martin Caceres al fianco di Milenkovic e Pezzella. Dalbert e Lirola agiranno sulle proprie fasce di competenza, mentre Benassi si terrà stretto il posto da titolare guadagnato a spese di Badelj. Accanto al numero 24 irremovibili Castrovilli e Pulgar. Davanti spazio alla coppia che si ritrova in viola dopo aver giocato insieme anche nell’Under 21 di Di biagio: Chiesa e Cutrone relegheranno in panchina Dusan Vlahovic.

La probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.