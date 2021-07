La probabile formazione di oggi: Saponara esterno, regia a Krastev

Il probabile XI titolare che dovrebbe scendere in campo oggi pomeriggio

La Fiorentina scenderà in campo oggi alle 17 contro la Polisportiva Foligno per la seconda amichevole di questo ritiro estivo. La Nazione prova a stilare quella che dovrebbe essere la formazione titolare della Fiorentina. La prima notizia è quella del probabile forfait di Benassi e Biraghi, usciti nella seduta di ieri per qualche piccolo fastidio fisico. Il modulo sarà ovviamente il 433, davanti a Terracciano ci saranno Milenkovic e Ranieri con Venuti e Terzic sulle corsie. Chiavi della regia affidate a Krastev con Agostinelli e Bonaventura a fargli da scudieri. La punta sarà, ovviamente, Dusan Vlahovic e ai suoi fianchi agiranno Sottil e Saponara.