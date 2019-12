La probabile formazione dell’Inter: out Godin, c’è l’ex Biraghi

Sarà un’Inter non molto diversa rispetto alla gara con il Barcellona quella che dovrebbe presentarsi al Franchi questa sera. Conte è orientato a ripartire dalla squadra che lo ha convinto nelle ultime prestazioni. L’unico cambio dovrebbe essere quello di Godin, non al meglio dopo la partita di Champions, che dovrebbe essere sostituito da Bastoni. Out anche Candreva, nemmeno convocato per il persistere di un problema alla schiena. Ci sarà l’ex Biraghi sulla fascia sinistra, così come altre due vecchie conoscenze viola in mezzo al campo come Vecino e Borja Valero.

Questo sarà il probabile undici che scenderà in campo questa sera:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.