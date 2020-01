La probabile formazione della Spal: spazio per Murgia, Petagna guida l’attacco

Si avvicina il secondo appuntamento del 2020 per la Fiorentina: avversario di turno la Spal di Leonardo Semplici. I ferraresi dovranno fare i conti con la partenza di Jasmin Kurtic, approdato in settimana al Parma. Sulla mediana Murgia è pronto a sostituirlo. Tra gli squalificati Nenad Tomovic, il serbo non potrà prender parte alla sfida del Franchi. In attacco confermati Petagna e Di Francesco.

Ecco il probabile schieramento degli estensi, secondo la Gazzetta dello Sport:



Spal (4-3-3): Berisha, Cionek, Felipe, Vicari, Igor, Murgia, Missiroli, Valoti, Strefezza, Petagna, Di Francesco