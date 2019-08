Napoli, probabile formazione: senza Milik e Lozano, Ancelotti schiera tutti i big in attacco

Analizzando l’avversario della Fiorentina di questa sera, il Napoli di Ancelotti, ecco la probabile formazione dei partenopei redatta dai quotidiani. Entrambi i quotidiani sono concordi con lo stesso undici titolare. Con Milik e Lozano non convocati, sarà 4-2-3-1 con Meret in porta, difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui in difesa. In mediana Allan e Zielinski, qualche metro più avanti Ruiz, con Insigne e Callejon sulle fasce, unica punta Mertens.