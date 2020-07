La probabile formazione: confermate le indiscrezioni di ieri, ecco il tridente leggero

I quotidiani sono tutti concordi: la Fiorentina affronterà il Sassuolo con un 4-3-3 tutto tecnica che vedrà la presenza in contemporanea di Chiesa – adattato centravanti – Ghezzal, Ribery e Castrovilli nel solito ruolo di mezzala sinistra. A dare sostanza penseranno Duncan e Pulgar, mentre dietro occasione per Igor sulla sinistra. Rifiata Ceccherini, la coppia centrale sarà composta da Milenkovic e Pezzella mentre sulla corsia di destra agirà Lirola. In porta, ça va sans dire, Dragowski.

La probabile formazione: Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Igor; Duncan, Pulgar, Castrovilli; Ghezzal, Chiesa, Ribery.