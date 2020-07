La probabile formazione: Chiesa torna in fascia, una punta al fianco di Ribery

Lo stadio Tardini di parma dovrebbe ospitare questa sera una Fiorentina vestita con l’abituale 3-5-2 a protezione di Dragowski in porta; la difesa vede il rientro di Martin Caceres con Pezzella e Milenkovic, mentre sulla sinistra verrà confermato Dalbert. Chiesa scalza Lirola dalla corsia di destra e fa posto a Cutrone davanti (Vlahovic è ancora squalificato), Ghezzal si accomoda in panchina e lascia spazio al più muscolare Duncan in mezzo al campo. Ancora fiducia a Castrovilli e Pulgar in mediana, mentre quarta di fila da titolare per Franck Ribery in attacco.

La probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Cutrone.