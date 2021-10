La probabile del Venezia: dubbi a centrocampo, in attacco c’è Aramu

Qualche dubbio nella probabile formazione del Venezia, soprattutto a centrocampo e in avanti. Ecco le possibili scelte di Zanetti

Non sarà un avversario facile l'agguerrito Venezia di Zanetti, che proverà a togliere punti e sonno alla Fiorentina nel posticipo di questa sera. Poche certezze e molti ballottaggi per il tecnico lagunare, rispecchiate anche nei quotidiani oggi in edicola. Tutti d'accordo sull'esordio fra i pali dell'ex Samp e United Sergio Romero, arrivato pochi giorni fa ma già in rampa di lancio. Nella linea difensiva a quattro pochi dubbi: Caldara e Ceccaroni centrali, con Modolo a destra e Molinaro a sinistra favorito su Haps. È il centrocampo a creare i maggiori grattacapi sulle probabili scelte: se Vacca sembra sicuro del posto in cabina di regia sono gli interpreti alle sue spalle a poter variare. Secondo La Gazzetta Dello Sport saranno Ampadu e Busio, il Corriere Dello Sport individua Crnigoj e Ampadu, mentre Il Gazzettino propone anche Kiyine a sinistra.