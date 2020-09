La Primavera ad Ascoli, Aquilani fa debuttare dal 1′ Gentile e Munteanu

La Primavera di Alberto Aquilani torna in campo oggi pomeriggio alle 17 (diretta testuale su Violanews) sul campo dell’Ascoli, neopromosso in Primavera 1 (TUTTO SULLA COMPETIZIONE). I marchigiani vengono da un sonoro KO per 4-0 contro il Napoli in Coppa Italia, e offrono alla Fiorentina un’occasione per riscattare la sconfitta contro il Bologna. I baby viola hanno salutato tutti i classe 2000, ultimo in ordine di tempo Koffi ceduto al Cesena, e hanno cambiato molto rispetto alla vittoria della Coppa Italia risalente ad appena un mese fa. Ci si affida dunque ai 2002 e ai 2003, tra i quali gli ultimi arrivati Gentile e Munteanu, pronti al debutto dal 1′. In particolare, c’è attesa per il rumeno, descritto come un attaccante forte fisicamente e con tanta voglia di gol. Aquilani spera che sia davvero così.