Grande elettricità, saluti a tutti immerso in un completo blu che avrebbe scambiato volentieri con una pettorina da allenamento, una qualunque Rocco Commisso ha vissuto a Marassi la prima – non fortunata – trasferta viola. Il saluto al curvino viola, un passaggio sotto la gradinata Sud e qualche insulto/dito medio preso: niente, anche a loro Rocco ha riservato un saluto e un bacio. Su La Nazione si parla del pre e del post partita del patron viola, che dopo il triplice fischio finale ha fatto un blitz sotto la tribuna stampa per raggiungere lo spicchio dei tifosi viola: saluti e mani giunte, come per dire peccato, è andata così. Ancora applausi e bandiere sventolate, perfino qualche selfie con il presidente. Rocco sorridente ma deluso, gli mancava solo un grande cartello da sventolare: “Lavori in corso, abbiate pazienza assai”.