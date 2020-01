La prima cosa bella: la Fiorentina si regala un pomeriggio da… Dea

Fiorentina-Atalanta 2-1, Coppa Italia, il commento del Corriere Fiorentino: “Un pomeriggio da… Dea. Un pomeriggio per scrollarsi di dosso mesi di buio, e tornare a rivedere le stelle. Un pomeriggio per prendersi la più bella delle rivincite, battere l’Atalanta, e volare ai quarti di finale. E poi chissà. È vero, il prossimo ostacolo, l’Inter, sarà ancora più duro, ma per il momento è giusto fermarsi qui, e godersi il momento“.

