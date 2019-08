La preparazione entra nel vivo. Dilemma tattico, occhi puntati su Chiesa

Dopo la Coppa Italia, il 24 agosto inizia il campionato e sempre al Franchi arriverà il Napoli di Ancelotti voglioso di recitare la parte dell’anti-Juve. La preparazione – scrive La Repubblica – in questi giorni è entrata nella fase più importante, quella che dovrà dare delle risposte anche dal punto di vista fisico. Nel frattempo la squadra viola inizia a definirsi e Montella, in pochi giorni, si è ritrovato con due registi (Badelj e Pulgar) e con un modulo che quindi potrà subire una variazione anche in corsa dal 4- 3- 3 al 4- 2- 3- 1. Al di là di quello che sarà lo schieramento tattico, ecco che gli occhi dei tifosi (discreta la prevendita nonostante la partita sia a ridosso di Ferragosto) saranno puntati soprattutto su Federico Chiesa.