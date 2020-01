Fiorentina-Atalanta 2-1, Coppa Italia, il commento de La Gazzetta dello Sport: “La Dea della fantastica qualificazione Champions, dell’attuale quarto posto in campionato, dei 49 gol realizzati in serie A viene eliminata a sorpresa dalla “piccola” Fiorentina degli ultimi tempi. Per una volta è la squadra viola ad avere più “fame”, più grinta, più voglia di vincere. Riuscendo, addirittura, a realizzare la rete decisiva in inferiorità numerica. Tutto questo senza avere Ribery e utilizzando Federico Chiesa solo nei minuti finali. La gestione Iachini (due vittorie e un pari) e l’arrivo finalmente di un vero numero 9 (Cutrone subito a segno alla prima da titolare) stanno rimettendo la creatura di Rocco sulla giusta rotta“.