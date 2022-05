La pazza Fiorentina, dall’inferno all’Europa: adesso vietato fermarsi

Italiano ribalta lo stato d'animo di Firenze. Adesso la città sogna, trascinata da una squadra sempre più europea

Le due squadre non arrivano nel miglior dei modi a questo match dal punto di vista fisico. Italiano perde Odriozola e Torreira, in panchina per problemi fisici. Mentre la Roma ha dovuto rinunciare a Mkhitaryan e far rifiatare Zaniolo, entrato in campo nella ripresa. La differenza era lo stato d'animo: la Roma viaggiava sulle ali dell'entusiasmo dopo la finale di Conference, mentre la Viola doveva trovare un modo per reagire da questo periodo negativo. Ecco fatto. Italiano ha ribaltato completamente questa situazione, riportano l'enorme gioia a Firenze con un prestazione a dir poco convincente. Dopo 5' minuti il rigore, dubbio, concesso a Gonzalez. Poi, il gol di Bonaventura, che si vede annullare la doppietta per fuorigioco. Insomma, questa Fiorentina ha sempre tenuto in mano il pallino del gioco senza mai dare segno di cedimento o flessione. Adesso Firenze sogna, perché le stelle dell'Europa non sono mai state così vicine.