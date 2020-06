La partita si gioca a centrocampo. Castrovilli e compagni sono chiamati agli straordinari

Su Repubblica Firenze, troviamo le scelte di Beppe Iachini per cercare l’impresa in una trasferta molto impegnativa. La Lazio vanta uno, se non il più forte centrocampo della Serie A. E i pericoli maggiori per la Fiorentina arriveranno proprio da quel settore. Giocatori come Luis Alberto e Milinkovic Savic sono in grado di fare la differenza e sono stati fino ad adesso la chiave di volta dei successi biancocelesti. Non è un caso che il capocannoniere del torneo sia proprio Ciro Immobile, che grazie alle imbucate dei due fuoriclasse vanta ben 27 reti in altrettante giornate. La Fiorentina dovrà contrastare quel reparto e per farlo Iachini dovrebbe confermare in blocco gli stessi che hanno giocato con il Brescia. Il tecnico viola si aspetta una prestazione superiore; Pulgar, Duncan e Castrovilli dovranno fare un superlavoro per non perdere il controllo del centrocampo.