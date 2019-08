La parabola (discendente) del Cholito: da uomo mercato a terza scelta

Vincenzo Montella ultimamente l’ha provato attaccante esterno e per lui non deve esser stato facile, considerando che si sente una prima punta autentica. Ma i numeri, quelli dell’ultima stagione, non gli danno ragione, e quindi è naturale che sia lui che la Fiorentina siano in fase di riflessione. Sulla situazione di Giovanni Simeone fa il punto l’edizione fiorentina de La Repubblica. Il Cholito in due anni è passato dall’essere uomo mercato (il club viola l’ha prelevato nel 2017 dal Genoa per 18 milioni, compresi bonus) a terza scelta per l’attacco gigliato, considerando che, per il ruolo di centravanti titolare, sono in netto vantaggio Dusan Vlahovic e Kevin Prince Boateng. Due interpreti diversi di quel ruolo in cui Simeone si vede ancora importante, ma non, molto probabilmente, per Montella. Non sono escluse novità di mercato, quindi, per l’argentino, da qui al 2 settembre.