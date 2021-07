La nuova stagione della Fiorentina: organigramma, obiettivi e mercato

Comincia così la stagione della società gigliata: la panoramica del Corriere Fiorentino

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi approfondisce i dettagli della stagione appena cominciata: stando agli annunci ufficiali, Daniele Pradè non sarebbe più il DS della Fiorentina, ma il quotidiano assicura che il dirigente ha da tempo siglato un accordo annuale, prolungando quindi fino al 2022. Al suo fianco, Nicolas Burdisso e Stefano Melissano completano l'area tecnico-scouting, mentre Joe Barone direttore generale, parteciperà alle decisioni e rappresenterà la società in pubblico. Quanto agli obiettivi, l'intento è quello di stazionare nella parte sinistra della classifica, senza fare grandi proclami e soprattutto senza più lottare per salvezze risicate, proponendo il bel gioco di Italiano. La prima priorità sul mercato è un regista: vivi in questo senso i nomi di Sensie Ricci. Poi un esterno e almeno un difensore centrale, in attesa di capire quali saranno le cessioni. Pulgar, Duncan, Callejon, Lirola, anche Dragowksi; sono tutti giocatori che davanti a offerte davvero importanti, spiega il quotidiano, potrebbero partire. Il polacco non sembra così intoccabile come Vlahovic.