La nuova sfida di Dragowski: impostare da dietro

Drafowski al lavoro col preparatore Porracchio per costruire l'azione da dietro

Repubblica Firenze scrive di Bartlomiej Dragowski,alle prese con un piccolo sovraccarico muscolare. Per settimane era andata avanti l’idea che con Gattuso non fosse compatibile per via del gioco con i piedi, si parlava di cessione e di sostituti tipo Ospina, ma la realtà delle cose ha sempre visto una dirigenza vogliosa nel confermarlo.