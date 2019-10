La nuova casa di Ribery: a Bagno a Ripoli come Pezzella e altri ex viola

Ci ha messo un mese e mezzo, poi ha optato per la soluzione fuori città. Franck Ribery andrà a vivere a Bagno a Ripoli insieme alla sua numerosa famiglia: la moglie Wahiba, i figli Hizya, Shahinez, Seif, Mohammed e Keltoum Chérifa Marie-Pierre. Una scelta in funzione anche della scuola alla quale sembra saranno iscritti i figli, la International School of Florence a Ponte a Ema, istituto frequentato in passato anche da Federico Chiesa. Non è il primo viola a scegliere Bagno a Ripoli: i più noti sono Edmundo, Sousa e Pezzella. Lo scrive il Corriere Fiorentino.