La novella dello stento continua: Fiorentina ancora alla ricerca del regista

Italiano gioca con undici registi, ma è logico che tutto partirà dall'uomo di riferimento davanti alla difesa

Il pensiero di Vincenzo Italiano è molto semplice, come si legge sul Corriere Fiorentino: in carriera, da regista, era spesso braccato e il gioco si arenava. Adesso, da allenatore, di registi in campo ne vuole molti. Lo schermo davanti alla difesa, il play basso, rimane comunque centrale nella costruzione della rosa. E allora ecco che ritorna il tormentone del regista, che da due anni deve arrivare alla Fiorentina. Amrabat si è dimostrato un pesce fuor d'acqua in quel ruolo e ha faticato anche da mezzala, ruolo in cui presumibilmente continuerà ad essere impiegato. Con tutto che Italiano ha sempre giocato con due mezzali molto tecniche, come potrebbero essere Castrovilli e Bonaventura. Ma il regista continua a mancare. Quali i nomi plausibili? Il quotidiano menziona il sempre inseguito Torreira, che costa 20 milioni e sul quale c'è anche la Lazio, e i più raggiungibili Sensi, Ricci, Dorsch e De la Cruz.