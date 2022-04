La Nazione sul Franchi: “Il migliore in campo non gioca, ma dà spettacolo”

La passione dei tifosi viola risvegliata dal gruppo di Italiano. La Fiorentina vola anche grazie ad una curva tornata viva

"Secondo tempo modesto, milioni di falli, cartellini come se piovessero, spettacolo zero. E intorno quasi trentaduemila spettatori felici di sostenere una Fiorentina in vantaggio di corto muso rischiando anche di romperselo, qualche muso, per l’intensità dei contrasti". La Nazione esalta il tifo viola che ieri ha cantato senza pause a squarciagola e si è presentato in massa contro la terz'ultima. Quella del Franchi è la magia che questo gruppo ha risvegliato, autentica, rimasta compressa negli ultimi anni, inacidita e a tratti incattivita.

Una passione che solo a Firenze sa essere così potente e chiunque abbia indossato la maglia viola dice, anche a distanza di anni, che stadi come il Franchi non ce ne sono in giro. Perché Firenze - si legge - è una città come poche altre in giro, che indossa il pallone h24. E nella sofferenza riserva un coro ai nemici giurati: la testa, anche per i trentaduemila di ieri, era già alla partita di coppa di mercoledì.