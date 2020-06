Durante la lunga video conferenza stampa di ieri, Rocco Commisso ha parlato anche del futuro di Giuseppe Iachini. “E’ stato preso, lavora molto, mi ha impressionato. E’ stato malato, non lo sapevo. E sono contento adesso stia bene come tutti noi. Ha tutto il mio supporto, logicamente dobbiamo vedere cosa succede nelle ultime partite per capire se confermarlo o meno. Non sono sicuro al cento per cento sul risultato finale. C’è da salvarsi da evitare la serie B. Faccio le corna per scaramanzia“, ha detto il presidente. Le quotazioni su una conferma di Iachini – scrive La Nazione – appaiono in calo. Dunque, la Fiorentina per guardare avanti vuole programmare una squadra anche con un nuova figura tecnica.