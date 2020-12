Sulle pagine de La Nazione è possibile leggere un interessante focus su Sofyan Amrabat. Il centrocampista gigliato è stato una delle note più liete nelle ultime uscite. L’ottima prestazione di Torino ha consacrato il gigliato che ha ritrovato i cingoli da carrarmato indossati a Verona. L’ordine tattico e l’equilibrio portato da Prandelli hanno fatto risaltare le sue caratteristiche. Il marocchino aveva bisogno di un partner attrezzato e di un meccanismo ben oliato per dare il suo contributo. In merito, contro i bianconeri fondamentale è stata la figura di Borja Valero. Lo spagnolo grazie alla sua intelligenza calcistica si è armonizzato alla perfezione con il compagno. La mossa di Prandelli non era scontata, ma ha portato i suoi risultati. Tutto ha funzionato, anche perché intorno ha lavorato bene tutta la Fiorentina: i tempi di Amrabat sono stati finalmente funzionali per recuperare palloni e spaccare le linee di gioco della Juve.

