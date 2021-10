La MoViola: visioni diverse sul rigore di Keita, regolare il gol di Gonzalez

Prestazione sufficiente per l'arbitro Rapuano

"Partita più che solida per Rapuano, il rigore dato con OFR non era facile da vedere sul campo, anche se vista al video lascia più di una perplessità per il braccio destro di Nico Gonzalez davanti a Keità. Finisce con 26 falli fischiati e due ammonizioni, è un arbitro sul quale Rocchi può lavorare.