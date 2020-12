I quotidiani in edicola duri con il direttore di gara La Penna

CORRIERE DELLO SPORT – Il quotidiano valuta 4,5 la prova di La Penna, che appare la fotocopia sbiadita dell’arbitro che era pronto per l’internazionale. A dimostrare la serata storta lo conferma il fallo invertito fischiato per il contatto Chiesa-Castrovilli. Manca il secondo giallo per Borja Valero, mentre si può discutere del rigore non fischiato su Ronaldo. Su Bernardeschi è più rigore che non.

TUTTOSPORT – Il quotidiano torinese stronca la prova di La Penna con un umiliante 2 in pagella. Già al 5′ si poteva fischiare un fallo di mano di Amrabat in barriera, così come il braccio di Pezzella sulla faccia di Chiesa e la mano di Milenkovic su Ronaldo nei 15′ successivi. Ok l’espulsione di Cuadrado mentre mancano le seconde ammonizioni sia per Borja Valero che per Castrovilli, autore di un fallo da rigore che non verrà mai fischiato. Alla Juventus manca anche il rigore del contatto Dragowski-Bernardeschi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Non una serata agevole per La Penna, che commette un paio di errori evidenti. Tackle di Cuadrado su Castrovilli al 16’. Il colombiano colpisce in modo pericoloso l’avversario e il rosso è chiaro. Infatti, La Penna si corregge su indicazione del Var. La ripresa si apre con il giallo a Borja Valero al 47’ e tre minuti dopo lo spagnolo ne meriterebbe un altro, e quindi l’espulsione, per l’entrata in ritardo su Bentancur. Al 57’ Ronaldo pareggia, ma è in fuorigioco: giusto annullare. Ancora dubbi sullo 0-2 per l’episodio Dragowski- Bernardeschi, sempre nell’area viola. Il portiere allarga il braccio e tocca sul ginocchio il bianconero, ma La Penna non fischia. Forse non un evidente errore, motivo per cui il Var non interviene, ma il rigore ci stava tutto.



