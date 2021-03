La moViola: tutto più o meno giusto per Abisso

La Gazzetta dello Sport: Buona direzione. Abisso lascia giocare molto e giudica in maniera corretta gli episodi-chiave. Regolare Pezzella su Karamoh al 9′, nessun dubbio sul rigore concesso per fallo di mano di Pulgar. Kurtic è in gioco sul gol del 2-2, mentre sono giuste le tre ammonizioni a Kucka, Giuseppe Pezzella e Bani. A onor del vero, l’avrebbero meritata anche Brugman e, prima del giallo ricevuto veramente, ancora Bani. Voto 7.

Il Corriere dello Sport: La partita di Abisso è sufficiente: tanti episodi, 35 falli, 3 ammoniti, tutto giusto più o meno. Netto il rigore per il Parma con parata di Pulgar, bene il lavoro del VAR, da 6,5 sulle reti di Milenkovic e Kurtic, rese regolari dalla giocata di Bani e dalla posizione di Martinez Quarta. Voto 6.