La moviola: rigore ok per la Fiorentina ma la punizione delle 0-2 non c’era

Vi proponiamo la moviola di Lecce-Fiorentina 1-3 a cura de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport:

In Lecce-Fiorentina Guida, che fa bene sul (giusto) rigore per i viola al 10’: Gabriel su Ghezzal è da giallo e non da rosso, stende l’attaccante, ma per andare sul pallone. Corretti gli altri gialli della gara.